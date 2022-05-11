Magazin Hattı

Engel tanımayan proje!

Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu’nun (STSP) öncülük ettiği, “Benden Sonra” projesini dün gerçekleşen etkinlikle tanıttı

11 Mayıs 2022 Çarşamba
Engel tanımayan proje!

Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu’nun (STSP) öncülük ettiği, “Benden Sonra” projesini dün gerçekleşen etkinlikle tanıttı. Türkiye Otistiklere Destek Vakfı (TODEV) bünyesindeki otizmli çocukların anneleri poliçelerini, Sofitel Otel Taksim’de düzenlenen basın lansmanında aldı. Toplumda sigorta algısına dair bilinçli bir farkındalık oluşturmayı, özellikle kadınları ve gençleri sigorta ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için çalışmalarını sosyal sorumluluk projeleriyle entegre eden Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu’nun kurucusu Selcen Gür, “Sigorta hakkında bilinçlendirme oluştururken aynı zamanda toplumsal bir meseleye de dikkat çekmek istedik. Gulf Sigorta’ya bu ilk etkinliğimizde bizlere destek verdikleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye Otistiklere Destek Vakfı Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu

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