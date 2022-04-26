Boğaz'da uluslararası toplantı...

Dünyanın en büyük uluslararası etkinlik derneği ILEA’nın (International Live Events Association) Avrupa lansmanı, Meltem Tepeler ve TUED (Türkiye Uluslararası Etkinlik Derneği) ev sahipliğinde, Amerika, Avusturya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ingiltere’de bulunan yönetim kurulunun katılımı ile Shangri-La Bosphorus İstanbul katkılarıyla yapıldı. ILEA’nın Avrupa yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan TUED başkanı Meltem Tepeler, toplantıyı şu sözleriyle değerlendirdi: “İstanbul’u etkinlik endüstrisinde, ILEA’nın tüm dünyadaki yönetim kurulu üyelerinin aldığı ortak kararı sonucu etkinlik başkenti ilan ettiğimiz önemli bir toplantıydı. Bu toplantılar sonucunda, yerli yabancı pek çok STK başkanı ile birlikte bir çok konuda fikir birliğine vardık.''