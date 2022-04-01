6.Gelin Damat Fashion defilesi!

Türkiye'nin en büyük gelinlik defilesi 6.Gelin Damat Fashion Day, İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşti. Gelin Damat Dergisi bünyesinde imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde düzenlenen defilenin sunuculuğun Ece Pirim ve Burak Törün yaptı. Koreografisini Fatih Ömercikoğlu'nun üstlendiği defilede 43 manken 2022 'nin en özel gelinlik ve abiye tasarımlarını Adile Sultan Sarayında sergiledi. Sınırlı sayıda ziyaretçiye açık olan organizasyon, iki gün süren canlı yayınlarla iki milyona yakın izleyiciye ulaştı.