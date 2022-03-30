Magazin Hattı

Kanser Haftası'na anlamlı etkinlik!

Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen Kanser Haftası etkinliklerinde doktorlar ve kanser hastalarıyla bir söyleşi gerçekleştirecek.

30 Mart 2022 Çarşamba
Kanser Haftası'na anlamlı etkinlik!

1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla birçok derneğin katılacağı söyleşide Sunay Akın, doktorlar ve kanser hastalarıyla buluşacak. Şair ve yazar Sunay Akın, 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinliklerinde doktorlar ve kanser hastalarıyla bir söyleşi gerçekleştirecek. İstanbul CVK Park Bosphorus Otel'de 1 Nisan'da yapılacak olan söyleşide kanser hastalarının sorunları masaya yatırılacak. Türk Tibbi Onkoloji Derneği ile Kanser Hastası Dernekleri'nin ortaklaşa yürüttükleri çalıştayda, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez de konuşmacı olarak yer alacak ve kanserle ilgili merak edilen soruları cevaplayacak.

Kanser Haftası Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Doç. Dr. Özlem Sönmez

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