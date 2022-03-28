Magazin Hattı

Kadınlar yararına gelinlik defilesi...

Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Çırağan Musiki Derneği geçtiğimiz hafta Nene Hatun Kültür Merkezi’nde bir yardım gecesi düzenledi.

28 Mart 2022 Pazartesi
Kadınlar yararına gelinlik defilesi...

Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Çırağan Musiki Derneği geçtiğimiz hafta Nene Hatun Kültür Merkezi’nde bir yardım gecesi düzenledi. Başarılı Kadınlar Onur Ödülü Töreni’nde ayrıca bir de gelinlik defilesi gerçekleştirildi. Ünlü oyuncu Berna Keskin ile Derya Şen Akbacak’ında gelinlik giyerek destek olduğu gece renkli görüntülere sahne oldu. Oyunculukta olduğu kadar modellikte de başarılı olduğunu kanıtlayan Berna Keskin, setlerdeki başarısını podyuma taşıdı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel projelerde modellik de yapan güzel oyuncu, ‘Mesleğimi çok seviyorum ama podyumda olmak da ayrı keyifliydi. Kadınlar yararına düzenlenen her projede yer almaya hazırım.’’ diye konuştu. Ünlü oyuncu Berna Keskin, Derya Şen Akademi oyunculuk okulundaki başarısıyla törende ödüle layık görüldü. Gecede ayrıca, Derya Şen Akademi’nin sahibi olan oyuncu Derya Şen Akbacak da ödül aldı.

Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Çırağan Musiki Derneği

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