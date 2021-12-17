Magazin Hattı

Trend gelinlikler defilede!

Yılın en trend gelinlik modellerinin görücüye çıkacağı özel defile modaseverlerin beğenisine sunulacak.

17 Aralık 2021 Cuma
Trend gelinlikler defilede!

Yurt içi ve yurt dışından 51 modacının katılımı ile 30-31 mart 2022 tarihinde Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşecek olan 6.Gelin Damat Fashion Day’de, yılın en trend gelinlik modelleri görücüye çıkacak. Etkinliğe ortadoğu ve avrupa ülkelerinden modacı ve ziyaretçi katılım talepleri yükseldi. 2 güne çıkartılan etkinlik sınırlı sayıda ziyaretçi ile gerçekleşecek ve defileler canlı yayın ile sosyal medyadan izlenebilecek. Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının da katılacağı defile de ünlü isimler de podyuma çıkacak. Gelin Damat Dergisi bünyesinde Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin kareografisini ise Fatih Ömercikoğlu üstlenecek. Muğurtay yaptığı açıklamada, "51 modacı ile birlikte yıllardır Türkiye'nin gelinlik modasını belirliyoruz. Yurt dışı katılımcılar ile uluslararası anlamda gelinlik modasına renk katmaya hazırlanıyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından da önemli olan ve ihracat fırsatları yaratacak organizasyon yurt dışından katılım ve ziyaretçilerle üretici firmalara ve modacılara fırsatlar sunacak. 250 gelinlik modelinin sergilemeyi planladığımız defilede bir rekora da imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

6.Gelin Damat Fashion Day

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Yeni koleksiyona yılbaşı daveti...

Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları’nın sahibi olduğu jean markası, önceki gün Ceren Akın’ın Bebek’teki mağazasında 2022 koleksiyonu davetlilerine tanıttı.
Güncel ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Konya’da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Konya ile devam ediyor.
Magazin Hattı Trend gelinlikler defilede!

Yılın en trend gelinlik modellerinin görücüye çıkacağı özel defile modaseverlerin beğenisine sunulacak.
Davetler Design Week Turkey başlıyor...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenen Design Week Turkey’nin basın toplantısına sektörün duayen isimlerinin yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

Davetler Lezzet dolu davet...

İstanbul’un en sevilen çin restoranı cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla yeniden kapılarını açtı.

Davetler Pargari'den yeni kitap!

Yeni kitap ve tasarımlara imza atmak için Türkiye’ye gelen tasarımcı Sir Parviz Pargari, cemiyet hayatının ünlü isimleriyle imza gününde buluştu.
Magazin Hattı Özel açılış...

Cemiyet hayatının ünlü simaları diş hekimi Dt. Tunç Berge'nin yeni kliniğinin açılışında bir araya geldi.
Magazin Hattı Kızıyla hasret giderdi...

Arzu Özal, kızı Büşra Özal ile birlikte Avusturya'da hasret giderdi.
Davetler İstanbul'da özel sergi...

Resim ve şiir üzerine yoğunlaşan İstanbullu sanatçı Çağla Saydağ Karter, yeni sergisiyle sanatseverlerle buluştu.
Davetler Kansersiz Yaşam Derneği'nden anlamlı proje!

“Yeni yılda bir çocuğun hayatına dokunun” sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesi düzenlenen bir davet ile tanıtıldı.

Magazin Hattı Başarım Sensin'den yeni yıl toplantısı!

Başarım Sensin Derneği, yeni yılın gelişini ve 2022 yılının ilk planlama toplantısını, dernek üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi.

Haftanın Şıkları Klasik siyah...

Serra Türker

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.