Yılbaşına özel koleksiyon

Mücevher markası Velovis, ikonikleşen yıldızlarından ilham alarak özel bir yılbaşı koleksiyonu hazırladı. Yılbaşına özel sunulan kapsül koleksiyonu, Melis Ağazat ve marka kurucuları Yağız Erbay ve Nilay Akıncı kardeşler ev sahipliğinde gerçekleşen keyifli bir davette tanıtıldı. Davete katılan seçkin konuklar özel tasarımları özenle incelerken şık sunumlar eşliğindeki lezzetli ikramların da tadına baktılar. Markanın kurucuları Yağız Erbay ve Nilay Akıncı, ismini volkanları ve balıkları yöneten eski Roma yeraltı tanrısından alan Velovis markasının hikayesini ‘Kapalıçarşı’nın 550 yıllık zanaat ve el işçiliğini modern tasarımlarla harmanlayarak günlük yaşam içerisinde özgün tasarımlar yaratmak arzusuyla yola çıktık. Kendine güvenen, taşıdığı tek bir parçayla dahi çevresine katacağı enerjiyle fark yaratmak isteyen tüm mücevher tutkunlarının en az bir adet Velovis tasarımına sahip olması fikri en büyük tutkumuz’’ şeklinde kurduğu cümlelerle anlattı.