Şehit çocuklarına özel gece!

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği İstanbul’da düzenlediği davette siyaset, sanat ve şehit çocukları ile ailelerini bir araya getirdi. Dernek kurucu başkanı Meltem Kaya’nın ev sahipliğinde düzenlenen gecedede, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Mermerler grup Başkan vekili Zafer Murat Mermer ve eşi Merve Mermer’in yanı sıra sanatçı Pınar Dilşeker, Sami Aksu, Hilal Özdemir, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı eski futbolcu Saffet Akyüz gibi şehit aileleri siyaset ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi. Şehit çocukları yardımlaşma derneği gecesine eşi Merve Mermer ile birlikte katılarak yaptığı bağışla Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğine katkıda bulunan Mermerler grup Başkan vekili Zafer Murat Mermer, “böyle anlamlı bir gecede bulunduğumuz için çok mutluyum, eşim ile birlikte bundan sonra bu tür organizasyonlarda daha fazla olacağız. Vatan için canını feda eden evlatlar için her zaman destek olacağız” dedi. Geceden elde edilen bağışlar ile 100 şehit adına Afrika’da su ihtiyacı olan bölgelere su kuyuları açılacak ve bu kuyuların her birine şehitlerin isimleri verilecek.