İstanbul'un eşsiz kokusuna tanıtım...

Londra’da 1870 yılında, berber ve parfümör William Henry Penhaligon tarafından kurulan, Penhaligon’s, Trade Routes koleksiyonunun en yeni üyesi Constantinople, İstanbul’da özel bir davetle tanıtıldı. Doğu ve Batı’nın birleşimi olan İstanbul’un güçlü tarihinden yola çıkarak yarattığı Constantinople parfümü, Saffet Emre Tonguç’un kültürüyle, sanatıyla, yaşanmışlıklarıyla geçmişten günümüze uzanan bu tarihi şehrin yolculuğunu anlattığı sohbeti eşliğinde gerçekleşti. Özel davete iş ve cemiyet hayatından birçok seçkin sima katıldı.

Onur AYDIN