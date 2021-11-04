Magazin Hattı

İstanbul'un eşsiz kokusuna tanıtım...

İlhamını antik çağların Konstantinopolis’i ve günümüzün İstanbul’undan alan PENHALIGON’S Trade Routes koleksiyonunun 9. üyesi Constantinople parfümü, özel bir davetle Sultanahmet’in büyülü atmosferinde tanıtıldı.

04 Kasım 2021 Perşembe
İstanbul'un eşsiz kokusuna tanıtım...

Londra’da 1870 yılında, berber ve parfümör William Henry Penhaligon tarafından kurulan, Penhaligon’s, Trade Routes koleksiyonunun en yeni üyesi Constantinople, İstanbul’da özel bir davetle tanıtıldı. Doğu ve Batı’nın birleşimi olan İstanbul’un güçlü tarihinden yola çıkarak yarattığı Constantinople parfümü, Saffet Emre Tonguç’un kültürüyle, sanatıyla, yaşanmışlıklarıyla geçmişten günümüze uzanan bu tarihi şehrin yolculuğunu anlattığı sohbeti eşliğinde gerçekleşti. Özel davete iş ve cemiyet hayatından birçok seçkin sima katıldı.

Onur AYDIN

Constantinople Sultanahmet tanıtım davet

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