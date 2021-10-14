Sağlıklı etkinlik..

Dünyanın 60’dan fazla ülkesinde doğal içeriklerin yüksek teknoloji ile harmanladığı gıda takviyeleri ile tanınan Kyani, Kyani’ye özel Nitro Nutrition Sağlıklı Yaşam ve Beslenme harekatını ünlülerin Beslenme ve Fitness Uzmanı, Kyani Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Mark Macdonald’ın katımıyla Türkiye’de başlattı. Kyani Bilimsel Danışma Kuruluna katılan, dünyanın en önemli beslenme ve fitness uzmanı, kitapları en çok satan yazar, TV kişiliği ve girişimci; Mel Gibson, Oprah Winfey ve Mehmet Öz gibi ünlülerle çalışan Mark Macdonald tanıtımda yer alarak sağlıklı beslenmenin ve yaşamın sırlarını davetlilerle paylaştı. Davete; Kyani Avrupa ve Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısı Martin Groppe, Kyani Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy ve Kyani İş Ortağı Dr.Tunç Tuncer katılarak Kyani ürünlerini, Nitro Nutrition Sağlıklı Yaşam ve Beslenme harekatının Türkiye için önemini anlattılar. Gecede sporcu kimliği ile tanınan ünlü sanatçı Betül Demir’de konser vererek misafirlere keyifli anlar yaşattı. Davete cemiyet hayatından seçkin simalar, sanatçılar, iş insanları katıldılar.

Onur AYDIN