Magazin Hattı

Öğrencilerin mezuniyet coşkusu

Horizon Group kurucusu Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin’in ev sahipliğinde düzenlenen törende 2021 yılı 12. Sınıf öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi
Öğrencilerin mezuniyet coşkusu

İş dünyasının seçkin isimlerinin tercih ettiği Tarabya İngiliz Okulları (TBS) 2021 yılı 12. Sınıf öğrencileri için geçtiğimiz hafta görkemli bir mezuniyet töreni yapıldı. Horizon Group kurucusu Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin’ in ev sahipliğinde Tarabya okul bahçesinde gerçekleştirilen törende diplomalarını alan öğrenciler ve aileleri bu gurulu günü bir arada yaşadılar. Dünyanın en iyi üniversitelerinin kapılarını aralayan mezunlar arasından okul birincisi İpek Naz Kadıoğlu ve Melisa Aşçı gelenekselleşen mezuniyet kütüğüne çivilerini çaktı. Ardından keplerini havaya fırlatıp mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşadılar.


Mehmet Gültekin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Jet Set Katy Perry ve Orlando Bloom'dan Bodrum’a özel poz!

Bondrum'daki tatillerine devam eden dünyaca ünlü çift Katy Perry ile Orlando Bloom, Bodrum'un eşsiz manzarasında poz verdi.

Tatil Ege'de aşk tatili

İş insanı Önder Fırat kız arkadaşı Şükran Albayrak'la Bodrum'da kameralara yansıdı.
Davetler İtalya'dan Doğubayazıt'a sanat köprüsü!

İş insanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda sergilenmeye başlandı.

Haftanın Şıkları Puantiye şıklığı...

Emek Külür
Güncel Muhteşem mezuniyet...

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi, 19. dönem lisans ve 22. dönem lisansüstü mezuniyet törenine katılarak öğrencilere konuşma yaptı.
Tatil Tezmanlar'ın tekne eğlencesi

Sosyetenin ünlü çiftlerinden Selim-Sibel Tezman, Bodrum tatillerine oğulları ile birlikte start verdi.
Davetler Boğaz'da yaza özel parti!

Boğaz'ın incisi ünlü mekan, geçtiğimiz gün görkemli açılış davetiyle misafirlerine kapılarını açtı.
Güncel Bodrum'da açılış

Ali Ünal ve Erkan Ünal kardeşler işletmesini Ali Sayar’a teslim ettikleri, yeni mekanlarını Bodrum'da açtı.

Güncel Boyner ve Kürşat'ın 9 yıllık evlilikleri bitti!

Emine Boyner ile Ali Kürşat çifti, 2 hafta önce sessiz sedasız boşandı.
Davetler Eraslan'dan özel defile!

Türk modasının duayen ismi Ahmet Eraslan, 3 yıl aradan sonra muhteşem bir defile gerçekleştirdi.
Caddeler Boğaz'da dostlar buluşması

Genç sosyetik Melisa Tapan, Bebek'te arkadaşıyla bir araya gelirken, Aslı Pamir'de caddelerde görüntülendi.
Jet Set Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da

Dünyaca ünlü çift Katy Perry ve Orlando Bloom İtalya ve Yunanistan tatillerinin ardından rotalarını Bodrum'a çevirdi.