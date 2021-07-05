Öğrencilerin mezuniyet coşkusu

İş dünyasının seçkin isimlerinin tercih ettiği Tarabya İngiliz Okulları (TBS) 2021 yılı 12. Sınıf öğrencileri için geçtiğimiz hafta görkemli bir mezuniyet töreni yapıldı. Horizon Group kurucusu Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin’ in ev sahipliğinde Tarabya okul bahçesinde gerçekleştirilen törende diplomalarını alan öğrenciler ve aileleri bu gurulu günü bir arada yaşadılar. Dünyanın en iyi üniversitelerinin kapılarını aralayan mezunlar arasından okul birincisi İpek Naz Kadıoğlu ve Melisa Aşçı gelenekselleşen mezuniyet kütüğüne çivilerini çaktı. Ardından keplerini havaya fırlatıp mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşadılar.