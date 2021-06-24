Özel lansman

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ahmet Erentok’un üstlendiği Azmont Investments’ın 26 hektar alan üzerinde, 996 milyon Euro’ya malolan Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, Mayıs 2021 itibariyle misafirlerini ağırladı. En üst düzey konaklama deneyimi yaşamak isteyen misafirler için 9 ülkede hizmet veren otel zinciri’nin Avrupa’daki ilk oteli, Adriyatik kıyısında denizle içiçe Boka Körfezi’nde bulunuyor. Türkiye’deki ilk davetini Bodrum’da konumuna yakışır bir yerde Halas Gemisi’nde gerçekleştiren otel, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci turizm destinasyonu Karadağ’ın en lüks otel işletmesi olarak misafirlerine eşsiz bir yaşam stili adresi olmayı hedefliyor. Azmont Investments Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erentok’un ve One&Only Portonovi’nin Genel Müdürü Michele Giraudo’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.