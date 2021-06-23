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Renkli etkinlik

Gülçin Derindere sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla yaza merhaba partisi düzenledi.

23 Haziran 2021 Çarşamba
Renkli etkinlik

Pandemi nedeniyle tam kapanma sonrası adım adım kademeli normalleşmeye geçen ülkemizde düzenlenen çeşitli etkinliklerden biri de Gülçin Derindere tarafından organize edilen yaza merhaba partisi oldu. Hastane Derindere ekibinin özverili çalışmalarına teşekkür ve morallerini yüksek tutmak amacıyla bir araya getirdiği dostlarına güzel birgün yaşatan Gülçin hanım ‘Bu zor günlerde birbirimize sıkıca bağlandık. Motive ettik, moral aşıladık hastanemizde ki misafirlerimizi de aynı şekilde davrandık’ diyerek teşekkür etti.

Ferit TUĞLUK

Gülçin Derindere

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