Renkli açılış

3 kuşak turizmci ailenin kadın veliahtı Nurçe Erben, dün yeni açılan Elementa Hotel' de dostlarını ağırladı. 9.otel çalışmalarının projelerine başlayacak olan Erben, üst segmen açtığı otelin tüm tasarımı ile birebir kendi ilgilendiği hotelde her hafta bir etkinlik yapacak. Akdeniz yemekleriyle lezzet deryasında yüzdüren, bulutların üzerindeymiş gibi bir uyku yaşatan, antik Yunan heykelleriyle dolu Agora Bahçesinde kokteyller sunan otel, ilk misafirleri Neylan Vardar, İpek Köse gibi birçok davetli katıldı. Davetlilere oteli gezdiren Erben, misafirleri ile birebir ilgilendi.