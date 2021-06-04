Seni Hatırlayacağım'a özel tanıtım

Gerçekleştirdiği düğün, davet ve organizasyonlarla Türkiye’nin yanı sıra Körfez ülkelerinde de çok iyi tanınan KM Events kurucusu ve kreatif direktörü Meltem Bayazıt Tepeler, girişimci kimliğini pandemi döneminde de ortaya koyan iki yeni çalışmayla eşsiz bir sergiye ev sahipliği yaptı. Bu sergi aynı zamanda, Meltem Bayazıt Tepeler’in 2020 yılında aramızdan ayrılan, Türkiye’nin 15.Deniz Kuvvetleri Komutanı, değerli babası Vural Bayazıt’ın anısına yazdığı ilk şiir kitabı “Seni Hatırlayacağım”ın tanıtımına da ev sahipliği yaptı. İstanbul’un herkesin hafızasında farklı yer eden, ama daima özlenen anlarına, kokularına, hiç değişmeyen kesitlerine içsel bir yolculuk vaat eden ilk şiir kitabından 2 şiiri de konuklara canlı arp seçkisi eşliğinde seslendiren Meltem Hanım konuklarına duygu dolu anlar yaşattı.

Ferit TUĞLUK