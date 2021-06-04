Magazin Hattı

Seni Hatırlayacağım'a özel tanıtım

Meltem Bayazıt Tepeler 26 yıllık tecrübesini sofralara taşıdığı koleksiyonunu ve ‘Seni Hatırlayacağım’ adlı şiir kitabının tanıtımını Sarıyer Eski Büyükdere İskelesin’de yaptı.

04 Haziran 2021 Cuma
Seni Hatırlayacağım'a özel tanıtım

Gerçekleştirdiği düğün, davet ve organizasyonlarla Türkiye’nin yanı sıra Körfez ülkelerinde de çok iyi tanınan KM Events kurucusu ve kreatif direktörü Meltem Bayazıt Tepeler, girişimci kimliğini pandemi döneminde de ortaya koyan iki yeni çalışmayla eşsiz bir sergiye ev sahipliği yaptı. Bu sergi aynı zamanda, Meltem Bayazıt Tepeler’in 2020 yılında aramızdan ayrılan, Türkiye’nin 15.Deniz Kuvvetleri Komutanı, değerli babası Vural Bayazıt’ın anısına yazdığı ilk şiir kitabı “Seni Hatırlayacağım”ın tanıtımına da ev sahipliği yaptı. İstanbul’un herkesin hafızasında farklı yer eden, ama daima özlenen anlarına, kokularına, hiç değişmeyen kesitlerine içsel bir yolculuk vaat eden ilk şiir kitabından 2 şiiri de konuklara canlı arp seçkisi eşliğinde seslendiren Meltem Hanım konuklarına duygu dolu anlar yaşattı.

Ferit TUĞLUK

Seni Hatırlayacağım Meltem Bayazıt Tepeler

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