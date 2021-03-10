Bizim Çocuklarımız Derneği'nden yeni anaokulu!

Geçtiğimiz gün, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Kartal Cumhuriyet İlköğretimi Bahçesin de 5. Anaokulunu açılışını gerçekleştirdi. Yönetim kurulunun tam kadro katıldığı bu özel günde Bizim Çocuklarımız Derneği kurucu başkanı Sinem Nefesoğlu’nun konuşması ile başlayan açılış töreni, minik öğrencilerin hazırladığı sürpriz gösterilerle devam etti. Kartal’daki açılış töreninde okula adını veren değerli iş insanı bağışçı Recep Ali Keydal teşekkür plaketini Ordu millet vekili, Cemal Enginyurt’dan aldı. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Bulutcan ‘a da ödlü taktim edilirken. Derneğin Kurucu Başkanı Sinem Nefesoğlu’nada İlçe Millieğitim Müdürü Harun Tuysüz dülünü taktim etti.Başkan Sinem Nefesolu konuşmasında İstanbul’un tüm ilçelerine Anaokulları kazandıracağını bir kez daha yineleyerek tüm yönetim kurulu üyelerine ve iş insanı Recep Ali Keydal’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hakan YAĞCI