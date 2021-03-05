Magazin Hattı

İyilik İçin Sanat Derneği’nden özel sergi

İyilik İçin Sanat Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen oluşturduğu seçkiyi 39 Kalamış Marina’da sanatseverlerin beğenisine sundu.

05 Mart 2021 Cuma
İyilik İçin Sanat Derneği’nden özel sergi

Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği’nin yürüttüğü projelerinde üretilen eserlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için oluşturulan bir seçki, Anadolu Yakası’nda yer alan 39 Kalamış Marina’da 3 Mart Çarşamba gününden itibaren sergilenmeye başladı. İyilik İçin Sanat Derneği’nin bu yıl 4. dönemine girecek olan Pasajda Bir Yıl projesinde yer alan Badem Kübra Kocalar, Aysun Telli, Tunay Tunç, Seher Bediha Yılmaz, Cansu Kahraman, Hatice Ahmet, Dilan Demirbağ, Merve Topuz ve Elif Aydemir gibi genç sanatçıların yanı sıra Ressam Aslı Özok’un da eserlerinden oluşan sergi, Dr. Feride Çelik’in küratörlüğünde düzenlendi. Tamamıyla kadın sanatçılardan ve kadın temasına uygun içeriklerle hazırlanan eserlerden hazırlanan seçki, Anadolu Yakası’nın sanatla buluştuğu yeni mekânı 39 Kalamış Marina’da 1 ay boyunca ücretsiz olarak görülebilecek. Eser fiyatları 1.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen sergiden elde edilecek gelir, Pasajda Bir Yıl projesinde yer alacak 4. dönem sanatçılarına sanat üretim imkânı oluşturulması ve üretim için gerekli masrafların karşılanması amacıyla kullanılacak.

İyilik İçin Sanat Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Yüreğimiz yandı!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerin yasını tuttu.

Güncel Dünya Kadınlar Festivali başladı!

Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile başladı.

Güncel Babasına sürpriz kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu babası Tahsin Tokgöz'ün doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.
Caddeler Sabancı'nın Bebek turu...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı Bebek'te sabah sporunu yaparak boğaz havası aldı.
Magazin Hattı İyilik İçin Sanat Derneği’nden özel sergi

İyilik İçin Sanat Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen oluşturduğu seçkiyi 39 Kalamış Marina’da sanatseverlerin beğenisine sundu.
Magazin Hattı Kadın girişimcilere destek!

Dünyaca ünlü güzellik markası, KAGİDER iş birliği ile başlattığı Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’na 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor.
Güncel Özilhan'dan tarz paylaşım...

Sıra dışı tarzıyla beğenilen Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından poz verdi.

Güncel Romantik kutlama!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.
Caddeler Pandemi aşıkları ortaya çıktı!

Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.
Davetler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel lansman

Ünlü estetik merkezi, estetikte son teknolojilerini Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir lansmanla tanıttı.
Güncel Yeni yaşa ailece 'merhaba'

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı
Güncel Sabancı çalışmalara başladı!

Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı için çalışmalara başladı.