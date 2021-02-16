Magazin Hattı

Türk İş Kadınları buluşuyor

Türk İş Kadınları Dergisi’nin düzenlediği ödül törenin de iş dünyasının nabzını tutan Türkiye’nin başarılı kadınları buluşacak.

16 Şubat 2021 Salı
Türk İş Kadınları buluşuyor

Kadınların iş gücüne katılarak, başarılı girişimlere imza atması ülkemizin ekonomik kalkınmasına fayda sağlarken, yeni girişimcilere de ilham oluyor. Erkek egemen dünyasında ayakları üzerinde durmayı başaran kadınlar iş yaşamlarındaki başarıları kadar da sosyal sorumluluk projelerinde de birçok insana örnek teşkil ediyor. İş dünyasında şirket yönetiminden patronluğa kadar adeta ekonominin nabzını tutan iş kadınları, 7 Nisan 2021’de Çırağan Sarayı’nda buluşuyor. Türk İş Kadınları Dergisi’nin düzenlediği ödül törenin de iş dünyasının nabzını tutan Türkiye’nin başarılı kadınlarına plaket takdim edilecek. Türk İş Kadınları Dergisi imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türk İş Kadınları Rehberi ve organizasyonu ile iş dünyasındaki yer alan iş kadınlarımızın başarılarının ve gücünün tespiti açısından yeni bir kapı açmış olacağız. Umarız yayınlarımız ve organizasyonumuz ile profesyonel Türk İş Kadınları’nın güçlerini birleştirmesinde, ulusal ve uluslararası iş bağlantılarının oluşmasında, bilgi ve tecrübe alışverişinin gelişmesinde ve var olan dostlukların pekişmesinde katkı sağlamış oluruz”dedi.

Türk İş Kadınları buluşuyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Özilhan'dan romantik paylaşım

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram'dan yayınladı.

Güncel Sosyetenin kar sevinci...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul'a yeniden kar yağmasıyla birlikte doyasıya eğlendi.
Güncel Beyaz eğlence...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Melisa Tapan, Suzan Şen ve kızı Melisa Keçeli, karda oynadıkları eğlenceli anları paylaştı.
Moda New York'ta moda rüzgarı...

Modaseverlerin dört gözle beklediği, New York Moda Haftası, dün başladı.
Haftanın Şıkları Ceket şıklığı...

Eda Kosif
Magazin Hattı Türk İş Kadınları buluşuyor

Türk İş Kadınları Dergisi’nin düzenlediği ödül törenin de iş dünyasının nabzını tutan Türkiye’nin başarılı kadınları buluşacak.
Magazin Hattı 'Aşk benim için Volkan demek'

BT Moda kurucusu ve Influencer Buse Terim Bahçekapılı eşi Volkan Bahçekapılı ile aşk hikayelerini bir dergiye verdiği söyleşide anlattı
Tatil Hakko pistlerde...

Cemiyet hayatının kayaksever isimlerinden biri olan Cem Hakko hafta sonunu kayak yaparak değerlendirdi.
Güncel Gençlerden yeni marka!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nejdet ve Emel Ayaydın'ın kızı Yağmur Ayaydın tekstil işine girerek arkadaşı Zeynep Çorbacıoğlu ile birlikte kendi markalarını yarattı.
Güncel 14 Şubat'ta kutlama...

14 Şubat'ta dünyaya gelen cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Sabancı ve Can Hakko doğum günlerini ailelerinin sürpriz paylaşımlarıyla kutladılar.
Güncel Gülman'a ikinci sürpriz

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman yeni yaşını ikinci kez dostlarının sürpriziyle kutladı.
Jet Set Markle yeniden anne oluyor

Meghan Markle ve Prens Harry çifti dört kişilik bir aile olmaya hazırlanıyor.