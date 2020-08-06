Bodrum'da eğlence yeni başlıyor

Mamba, egzotik görünümü, plajı, DJ performansları ve ünlü isimlerin sahneleri ile Bodrum Yalıkavak’ta misafirlerini ağırlayacak

Adını, son yıllarda popüler olan Afrika kültürü ve RNB – Hiphop müziğinin harmanlanması ile alan Mamba, egzotik görünümü, plajı, DJ performansları ve ünlü isimlerin sahneleri ile Bodrum Yalıkavak’ta misafirlerini ağırlayacak. Aleyna Çavuşoğlu ve Oğuz Yılmaz’ın sahibi olduğu Mamba, gündüz Mamba Beach, akşam ise Mücver Restaurant olarak hizmet verecek. Mamba çatısı altında Özgür Akman, Cihan Savaş, Umut Yeşiltepe, Halil Özel ve Yavuz Selim Akgün’ün işletmeciliğini yaptığı Mücver Restaurant, Şef Uğurcan Güven’in mönüsü ile misafirlerine eşsiz bir lezzet deneyimi sunacak. Birbirinden lezzetli soğuk mezelerin, ara sıcakların, salataların, ana yemeklerin yer aldığı mönüde, ayrıca mücver çeşitleri ön plana çıkıyor. Her damak zevkine uygun tatların bulunduğu mekanda, vejeteryanlar için de ayrı bir mönü bulunuyor. Özel fix mönü içerisinde, klasik anne mücveri, mekana özel yorumlanan deniz mahsüllü ve etli mücveri ile misafirlerine hizmet sunan Mücver Restaurant, konsepti, yemeği ve eğlencesi ile sezon boyunca misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak.