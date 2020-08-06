"Pandemi tüketim alışkanlıklarımız değiştirdi"

Çağımız gereği her geçen gün artış gösteren online alışveriş, özellikle pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir yükseliş gösterdi. Dünya genelinde sanal marketlerin trafiği yüzde 250 artarken perakendenin yeni normali, online alışveriş oldu.

Kozmetik sektörünün son dönemde büyüyen oyuncularından olan Famer Kozmetik pazara girdikleri dönemde yatırımlarını dijital ve e-ticaret alanlarında geliştirmenin meyvesini toplayanlardan. Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, pandemi sürecinin başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektör için oldukça zorlayıcı olduğunu ancak dijital kanallara geçişi de hızlandırdığını dile getirdi: “Online alışverişte gıda, kozmetik, kişisel bakım ve temizlik sektörleri bu süreçte kazanan olarak yer aldı. Öngörüler kozmetik sektörünün tüm dünyada kan kaybedeceği yönündeydi, lakin araştırmalar kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satışının bu dönemde 10 kata varan artış gösterdiğini ve yükselen bir satış grafiği yakaladığını ortaya koyuyor. Biz de bunu kendi satış kanallarımızda deneyimledik. Yatırım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pandemi sürecinin ilk günlerinde, ülkemizin önemli saç bakım markalarından Doal markasını Famer bünyesine kattık. Kozmetikten kazandığımız değeri yine kozmetik ve kişisel bakım alanında ayrıcalıklı ürünlerle taçlandırmak arzusundayız” dedi.

Hakan YAĞCI