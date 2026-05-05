MET Gala'da kostümler yarıştı

Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala, 2026 yılında sınırları zorlayan bir temayla kapılarını açtı. New York’taki Metropolitan Museum of Art, bu yıl modayı sadece bir giyim unsuru değil, güzel sanatların bir parçası olarak konumlandıran "Costume Art" sergisine ev sahipliği yapıyor. Gecenin ev sahipliğini sanat ve spor dünyasının dev isimleri üstleniyor. Beyoncé, Nicole Kidman ve Venus Williams eş başkan olarak kırmızı halının açılışını yaparken, komitede Anthony Vaccarello ve Zoë Kravitz gibi moda dünyasının ikonik isimleri yer alıyor. Bu yılki tema, modanın sadece bir endüstri değil, müzelerde sergilenmeyi hak eden bir disiplin olduğunu kanıtlar nitelikte. Kırmızı halıdaki her bir görünüm, tasarımcıların ve ünlülerin ortaklaşa yarattığı canlı birer tabloya dönüşüyor.