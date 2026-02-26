Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ikizlerinin 18'inci doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.
Giriş: 26 Şubat 2026 Perşembe
JENNIFER LOPEZ, EMME MARIBEL MUNIZ, MAXIMILIAN DAVID MUNIZ
JENNIFER LOPEZ, EMME MARIBEL MUNIZ, MAXIMILIAN DAVID MUNIZ
JENNIFER LOPEZ, EMME MARIBEL MUNIZ, MAXIMILIAN DAVID MUNIZ
JENNIFER LOPEZ, EMME MARIBEL MUNIZ, MAXIMILIAN DAVID MUNIZ
JENNIFER LOPEZ, EMME MARIBEL MUNIZ, MAXIMILIAN DAVID MUNIZ
JENNIFER LOPEZ
JLO'nun ikizleri 18 yaşında...
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ikizlerinin 18'inci doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.