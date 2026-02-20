Sanat koleksiyonuna özel davet...

Güncel

Türk ve dünya sanatından önemli sanat yapıtlarını koleksiyonunda bulunduran Demet Sabancı Çetindoğan, özel koleksiyonunu dostlarına tanıttı.

Giriş: 20 Şubat 2026 Cuma 10:06 Güncelleme: 20 Şubat 2026 Cuma 10:07
Türk ve dünya sanatından önemli sanat yapıtlarını koleksiyonunda bulunduran Demet Sabancı Çetindoğan ve eşi Cengiz Çetindoğan’ın sahibi olduğu Demsa Group'un hazırlamış olduğu projeler ve koleksiyon devamlılığı ile Türk sanatına da önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Perapalas Otel’de Çetindoğan Ailesi'nin ev sahipliğinde açılışı gerçekleşen Demsa Koleksiyonu, farklı dönemler ve ifade biçimleri arasında kurduğu çok katmanlı diyalogla Türkiye’nin önemli özel sanat koleksiyonlarından birini oluşturdu. İslam sanatları başta olmak üzere görsel sanatlarda primitiflerden modern ve çağdaş resme uzanan geniş bir yelpazeye sahip olan koleksiyon, sanat üretimini tarihsel süreklilik ve kültürel hafıza bağlamında ele alınarak büyük beğeni topladı. Erkan Doğanay küratörlüğünde Demsa Koleksiyonu’nda yapılan seçkide “Saf Yürekler” başlığı ile geçtiğimiz yüzyılın “modern çağ primitifleri” olarak adlandırılan naif sanatçılarla ve bunu bir tür olarak inceleyen akademili sanatçılar bu sergide bir araya geldi. Tamamı Demsa Sanat Koleksiyonundan yapılan seçkide aralarına Yalçın Gökçebağ’dan, Berna Türemen’e, Hüseyin Yüce’den Cihat Burak’a ve Neriman Oyman gibi ressamların eserleri iş, sanat ve cemiyet hayatının pek çok seçkin isminin buluştuğu gecede sergilendi.

Demet Sabancı Çetindoğan sergi koleksiyon

