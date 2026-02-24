Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, kızı Harper'la kayak tatiline çıktı.
Giriş: 24 Şubat 2026 Salı
DAVID, HARPER BECKHAM
DAVID, HARPER BECKHAM
DAVID, HARPER BECKHAM
HARPER BECKHAM
HARPER BECKHAM
HARPER BECKHAM
Kızıyla Courchevel'de...
Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, kızı Harper'la kayak tatiline çıktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.