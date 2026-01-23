Davos'ta da bir arada...

Jet Set

Katy Perry ile sevgilisi Justin Trudeau, dünya kamuoyu önünde ilk kez birlikte görüntü verdi. 41 yaşındaki pop yıldızı Perry ile 54 yaşındaki Kanada'nın eski başbakanı Trudeau, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte gerçekleştirilen Küresel Yumuşak Güç Zirvesi'ne katıldı. Trudeau, zirvede bir konuşma yaparken, Perry de ekonomi ve siyasetten isimlerin arasında en öndeki yerini alarak sevgilisine destek verdi. Katy Perry ile Justin Trudeau etkinliğe girerken el ele tutuşarak ve kameralara gülümseyerek poz verdi. Trudeau konuşmasında, ülkelerin değerler, diplomasi ve uluslararası ilişkilerde iş birliği yoluyla uyguladıkları etki olarak tanımlanan 'yumuşak gücün' önemini vurguladı. Katy Perry ile Justin Trudeau'nun ilişkisi, ilk kez 2025'in yaz ayında Montreal buluşmasıyla ortaya çıkmış, ekim ayında Paris'te el ele görüntülenmişti. Justin Trudeau da 2024'te özel hayatıyla gündeme gelmişti. 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandıklarını açıklayan Trudeau, 3 çocuk sahibi olduğu evliliğini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını ve aile bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etmişti. Katy Perry, geçen yıl haziran ayında 10 yıldır birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. 2019'da nişanlanan Perry ile Bloom, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu.

