Karlar içinde poz verdi

Dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley'nin yeni tatil durağı Alpler oldu. İngiliz oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı olan Rosie Huntington-Whiteley, Gözde kış turizm merkezinde bembeyaz karın keyfini çıkardı. Rosie Huntington-Whiteley, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçen model, karın içinde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Rosie Huntington-Whiteley, gönderisine; "Alp Saklanma Yeri" ve "Bebeğim, dışarısı soğuk" notunu düştü.