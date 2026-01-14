Jet Set

Karlar içinde poz verdi

İngiliz oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley, tatil için gittiği Alpler'de poz verdi.

Giriş: 14 Ocak 2026 Çarşamba 10:24 Güncelleme: 14 Ocak 2026 Çarşamba 10:37
Dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley'nin yeni tatil durağı Alpler oldu. İngiliz oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı olan Rosie Huntington-Whiteley, Gözde kış turizm merkezinde bembeyaz karın keyfini çıkardı. Rosie Huntington-Whiteley, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçen model, karın içinde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Rosie Huntington-Whiteley, gönderisine; "Alp Saklanma Yeri" ve "Bebeğim, dışarısı soğuk" notunu düştü.

