Meksika'da romantik tatil

Yeni aşkı Danny Ramirez'le tatile çıkan ünlü oyuncu Jessica Alba, romantik karelerini yayınladı.

Giriş: 13 Ocak 2026 Salı 10:36 Güncelleme: 13 Ocak 2026 Salı 10:38
Kısa bir süre önce Meksika'da romantik bir kaçamaktan dönen oyuncu Jessica Alba ve sevgilisi Danny Ramirez, tatilden fotoğraflar paylaştı. 44 yaşındaki Alba ile 33 yaşındaki Ramirez, Meksika'nın Los Cabos şehrine yaptıkları seyahatte eğlenceli anlarını kayda aldı. Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren Jessica Alba'nın Danny Ramirez ile aşk söylentileri geçtiğimiz yaz aylarında çıktı. Çift, ağustos ayında birlikte görüntülenince, iddiaların gerçekliği kanıtlandı. Jessica Alba; 'Günah Şehri', 'Anestezi', 'İçimdeki Katil' filmleri ile 'Fantastik Dörtlü' serisindeki rolleriyle tanınıyor. Sevgilisi Danny Ramirez ise 'The Gifted', 'On My Block' dizileri ile 'Top Gun: Maverick' (2022) filmindeki Teğmen Mickey 'Fanboy' Garcia rolleriyle biliniyor. Ramirez son olarak, 'The Last of Us'ta rol aldı.

