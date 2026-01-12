Jet Set

Altın Küre sahiplerini buldu

Sinema ve televizyon dünyasının merakla beklediği Altın Küre Ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 12 Ocak 2026 Pazartesi 09:49 Güncelleme: 12 Ocak 2026 Pazartesi 10:00
Altın Küre sahiplerini buldu

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre'de (Golden Globe) kazananlar belli oldu. Geceye Paul Thomas Anderson imzalı “One Battle After Another” filmi damga vurdu. Televizyon kategorisinde ise "The Pitt", "The Studio" ve "Adolescence" dizileri öne çıktı. Altın Küre ödül töreninde bir de tarih yazıldı. Adolescence adlı dizideki performansıyla dizi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Owen Cooper, adını ödüllerin tarihine yazdırdı. 16 yaşındaki Cooper, bu ödülü kazanan ikinci en genç oyuncu oldu.

Sinema Dalında Kazananlar:

En İyi Film (Dram): Hamnet

En İyi Film (Komedi/Müzikal): One Battle After Another

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Erkek Oyuncu (Dram): Wagner Moura (The Secret Agent)

En İyi Kadın Oyuncu (Dram): Jessie Buckley (Hamnet)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Timothee Chalamet (Marty Supreme)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Teyana Taylor (One Battle After Another)

İngilizce Olmayan En İyi Film: The Secret Agent

En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters

Sinema ve Gişe Başarısı: Sinners

En İyi Orijinal Film Müziği: Ludwig Göransson (Sinners)

En İyi Şarkı: Golden (KPop Demon Hunters)

Televizyon Dalında Kazananlar:

En İyi Dizi (Dram): The Pitt

En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi): The Studio

En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi: Adolescence

En İyi Kadın Oyuncu (Dizi-Dram): Rhea Seehorn (Pluribus)

En İyi Erkek Oyuncu (Dizi-Dram): Noah Wyle (The Pitt)

En İyi Kadın Oyuncu (Dizi-Müzikal ya da Komedi): Jean Smart (Hacks)

En İyi Erkek Oyuncu (Dizi-Müzikal ya da Komedi): Seth Rogen (The Studio)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Michelle Williams (Dying for Sex)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Stephen Graham (Adolescence)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Erin Doherty (Adolescence)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Owen Cooper (Adolescence)

En İyi Podcast: Good Hang With Amy Poehler

En İyi Performans (Stand-up ya da Komedi): Ricky Gervais (Mortality)


Altın Küre sahiplerini buldu altın küre Golden Globe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı, farkındalık yarattı

Genç iş insanı Hakan Sabancı, SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ve arkadaşlarıyla Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ne gönüllü destek verdi.
Jet Set Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde ünlü isimler stilleriyle geceye damga vurdular.
Magazin Hattı “Tanıklığın İzleri” sergisi

Tosyalı Holding, “Tanıklığın İzleri” sergisiyle İskenderun’da yeni bir kültür ve sanat alanı açtı.

Jet Set Altın Küre sahiplerini buldu

Sinema ve televizyon dünyasının merakla beklediği Altın Küre Ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Caddeler Bebek'te doğum günü kutladı

İş insanı Ali Koç, geçtiğimiz akşam Bebek’teki mekânda yakın bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

Güncel Boyner çifti konuşmacı oldu

İş insanları Cem-Ümit Boyner çifti, özel bir panel düzenleyerek konuşmacı oldular.

Jet Set Hadid'in yeni tarzı...

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yüzü olduğu marka için sarı saçlarını siyaha boyattı.
Magazin Hattı 15. yıla özel gala...

Türkiye Down Sendromu Derneği, 15. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir gala gecesiyle kutladı.

Güncel Koç Ailesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Rahmi Koç ve ablası Semahat Arsel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Güncel Açılışta buluştular

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kadıköy'deki açılışta bir araya geldi.
Güncel Dürüst'ün bakım günü...

Yoğun iş temposuna devam eden Elif Dürüst, bir gününü kendine ayırarak soluğu kuaförde aldı.

Magazin Hattı Yeni koleksiyona davet

İş ve sanat dünyasının tanınmış isimleri giyim markasının 2025-2026 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.