Altın Küre sahiplerini buldu

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre'de (Golden Globe) kazananlar belli oldu. Geceye Paul Thomas Anderson imzalı “One Battle After Another” filmi damga vurdu. Televizyon kategorisinde ise "The Pitt", "The Studio" ve "Adolescence" dizileri öne çıktı. Altın Küre ödül töreninde bir de tarih yazıldı. Adolescence adlı dizideki performansıyla dizi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Owen Cooper, adını ödüllerin tarihine yazdırdı. 16 yaşındaki Cooper, bu ödülü kazanan ikinci en genç oyuncu oldu.
Sinema Dalında Kazananlar:
En İyi Film (Dram): Hamnet
En İyi Film (Komedi/Müzikal): One Battle After Another
En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
En İyi Senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
En İyi Erkek Oyuncu (Dram): Wagner Moura (The Secret Agent)
En İyi Kadın Oyuncu (Dram): Jessie Buckley (Hamnet)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Timothee Chalamet (Marty Supreme)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Teyana Taylor (One Battle After Another)
İngilizce Olmayan En İyi Film: The Secret Agent
En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters
Sinema ve Gişe Başarısı: Sinners
En İyi Orijinal Film Müziği: Ludwig Göransson (Sinners)
En İyi Şarkı: Golden (KPop Demon Hunters)
Televizyon Dalında Kazananlar:
En İyi Dizi (Dram): The Pitt
En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi): The Studio
En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi: Adolescence
En İyi Kadın Oyuncu (Dizi-Dram): Rhea Seehorn (Pluribus)
En İyi Erkek Oyuncu (Dizi-Dram): Noah Wyle (The Pitt)
En İyi Kadın Oyuncu (Dizi-Müzikal ya da Komedi): Jean Smart (Hacks)
En İyi Erkek Oyuncu (Dizi-Müzikal ya da Komedi): Seth Rogen (The Studio)
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Michelle Williams (Dying for Sex)
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Stephen Graham (Adolescence)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Erin Doherty (Adolescence)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Owen Cooper (Adolescence)
En İyi Podcast: Good Hang With Amy Poehler
En İyi Performans (Stand-up ya da Komedi): Ricky Gervais (Mortality)