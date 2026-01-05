Jet Set

Jolie, ABD'den taşınıyor

Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte yaşadığı ABD'nin Los Angeles kentindeki evini satışa çıkardı.

Giriş: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:32 Güncelleme: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:32
Jolie, ABD'den taşınıyor

Angelina Jolie'nin uzun zamandır hayalini kurduğu, ABD'yi terk edip Fransa ve Kamboçya'ya taşınma arzusu gerçeğe dönüşüyor. Şöhretin getirdiği ilgiden bunalan ve daha fazla mahremiyet isteyen 50 yaşındaki Angelina Jolie, 2017'den beri 6 çocuğuyla birlikte yaşadığı Los Feliz'deki 25 milyon dolarlık Cecil B. DeMille malikanesini satıyor. Oscar'lı yıldız, zamanını New York'ta bulunan butiği ve sanatçı odaklı atölyesi Atelier Jolie ile Fransa ve 2003'ten beri ev sahibi olduğu Kamboçya arasında bölmeyi planlıyor. Kamboçya'daki evini, en büyük çocuğu Maddox'u oradan evlat edindikten bir yıl sonra almıştı. Oyuncu ve yapımcı Jae Benjamin, Angelina Jolie'nin uzun süredir birlikte çalıştığı bir isim olarak Page Six'e konuşurken; "ABD'de dramdan yeterince uzaklaşamıyor. Tek mola verme yolu oradan uzaklaşmak. Gidip rahatlayacak. Sadece kalbini, ruhunu ve tutkusunu harekete geçiren şeylerle ilgilenecek" dedi. Jae Benjamin'in bahsettiği dramatik olay, Angelina Jolie'nin, 62 yaşındaki eski eşi Brad Pitt ile yaşadığı çalkantılı ayrılıkla ilgili. Benjamin; "Brad ile yaşadıkları, tüm hayatlarının göz önünde olması ve bunca yıl boyunca yaşadıklarını düşününce tek çözüm, oradan uzaklaşmak" ifadesini kullandı. Angelina Jolie ile Brad Pitt, 8 yıllık hukuki mücadeleden sonra 30 Aralık 2024'te boşanmalarını sonuçlandırdı. Ancak ikilinin Fransız şaraphaneleri Chateau Miraval konusundaki hukuki mücadelesi hâlâ sürüyor.

Angelina Jolie Fransa oscar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç, golf oynadı

Tam bir golf tutkunu olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, dostlarıyla birlikte golf oynadı.
Güncel Ayvalık'ta bir arada...

Bitkileri çok iyi tanıyan ve şifalarını bilen Emine Boyner, ikiz ablaları Elif ve Ayşe Boyner'i Ayvalık'ta ağırladı.
Jet Set Jolie, ABD'den taşınıyor

Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte yaşadığı ABD'nin Los Angeles kentindeki evini satışa çıkardı.
Güncel 2025 anılarını paylaştı

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Cem Boyner'le 2025 anılarını paylaştı.

Güncel Koç, “Gastronomi ve Deniz” sergisini gezdi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Yelken Kulübü Sergi Komitesi tarafından hazırlanan “Gastronomi ve Deniz” sergisini ziyaret etti.
Güncel Ailece bir arada...

DEMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, yeni yıla ailesiyle birlikte merhaba dedi.
Güncel Anne oğulun kar eğlencesi...

İş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli, Uludağ'da oğluyla birlikte karda oynadı.

Haftanın Şıkları Zarif tarz...

Neslihan Sabancı

Jet Set 2025'e teşekkür etti

Ünlü model Gisele Bündchen, yeni bir bebek ve yeni bir evlilik sığdırdığı 2025'e Instagram paylaşımlarıyla teşekkür etti.
Haftanın Şıkları Siyah uyum...

Şirin Yalçın
Haftanın Şıkları Kahverengi şık

Banu Çarmıklı

Güncel Uludağ'da coşkulu kutlama...

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyen iş ve cemiyet hayatının kayak sever isimleri 2026'nın ilk dakikalarını eğlenerek geçirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.