Brezilya'da güneşlendi

Dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere Brezilya'da bulunan Dua Lipa, konser aralarını da deniz ve güneşin tadını çıkararak değerlendiriyor. 'Radical Optimism' adlı turnesi kapsamında Rio de Janeiro şehrinde bulunan 30 yaşındaki Dua Lipa, yoğun programından biraz olsun uzaklaşırken, tüm dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafını paylaşan Dua Lipa, bikinili pozlarıyla beğeni topladı. Bir teknenin güvertesinde uzanıp güneşlenirken görülen Dua Lipa, fotoğraflara, Rio de Janeiro halkının yaşam tarzını, kültürünü ve kişiliğini ifade eden 'Carioca' sözcüğüne yer vererek "Carioca Yolu" mesajını yazdı.