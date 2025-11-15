Cardi B. anne oldu

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan rapçi Cardi B., meslektaşı Offset ile 6 yıllık evliliğini bitirdikten sonra haziran ayında Amerikan futbolcusu Stefon Diggs ile birlikteliğini doğrulamış eylül ayında da bebek beklediğini açıklamıştı. Cardi B.'den müjdeli haber geldi. Rapçi, bebeğini dünyaya getirdi. İkilinin, erkek bebeği oldu. Öte yandan Cardi B., dördüncü çocuğunu kucağına aldı. B.'nin Offset'ten Blossom, Kulture ve Wave adında üç çocuğu bulunuyor. Stefon Diggs'ın ise daha önceki ilişkisinden Nova adında bir kızı var.