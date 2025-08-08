Orlando Bloom tatilde...

Jet Set

Şarkıcı Katy Perry'den ayrılmasının ardından bekâr hayatı yaşayan oyuncu Orlando Bloom, Santa Barbara sahilinde arkadaşıyla tatilde görüntülendi.

Nişanlısı Katy Perry'den ayrılmasının ardından bekâr hayatına alışmaya çalışan Orlando Bloom, ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Barbara şehrinde tatil yaparken görüntülendi. Pasifik sahilinde bir arkadaşı ve onun çocuğuyla denize girerken görülen Orlando Bloom, fit haliyle dikkat çekti. Düzenli spor yaptığı bilinen 48 yaşındaki İngiliz oyuncu, özellikle belirgin karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde, Orlando Bloom'un eski nişanlısı Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Montreal'de bir restoranda baş başa yemekte görüntülenmiş, bu buluşma aralarında bir aşk olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

orlando bloom Santa Barbara tatil

