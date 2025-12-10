Boyner, Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde...

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen 16. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde “Kırılgan Dünyanın Yeni Dengesi” oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında eşitlik olmadan sürdürülebilirliğin mümkün olmadığını vurgulayan Boyner; 'Dünya yeni bir denge arıyor ama bu kez aradığı denge, güce değil, vicdana ve kapsayıcılığa yaslanıyor. Bu da dünyanın yeni dengesini daha büyük bir perspektiften okumamız gerektiğini gösteriyor. Yeni denge kesinlikle insan onurunu gözeten bir ekonomi, etik değerlerle şekillenmiş bir liderlik ve kimseyi dışarda bırakmayan bir toplumsal düzen kurma çabası üzerine olmalı.' Dedi.