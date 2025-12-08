Magazin Hattı

Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.

08 Aralık 2025
Paribu’nun kültür sanata uzun soluklu yaklaşımından doğan Paribu Art, Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral’ın ev sahipliğinde iş, sanat ve cemiyet dünyasından davetlilerini ağırladı. Geceye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı A. Volkan Ersoy, Berker Güven, Bülent Gültekin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Ceren Taşçı, Derya Bigalı, Ece Dizdar, Erdal Bozkuş, Ferit Odman, Itır Erhart, Koray Bilici, Melkan Gürsel, Mert Öcal, Nihal Yalçın, Nazlı Sunal, Pelin Akın, Rıza Kocaoğlu, Saadet Işıl Aksoy, Selin Denizli, Soner Sarıkabadayı, Tuğrul Tülek gibi kültür sanat dünyasının dikkat çeken isimleri katıldı.


Açılış programında Paribu Art’ın cephesini saran ve ilk kez bu gecede sanat içerikleriyle hayata geçirilen dünyanın en yüksek çözünürlüğe sahip sabit kurulum dış mekan LED ekranı, davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Ekranın ışık, ritim ve hareketle bütünleşen gösterimi, sanatın kapalı mekanlardan çıkarak sokağa taşınan bir deneyime dönüşmesi açısından gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Gece boyunca, Genel Sanat Yönetmeni Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahnelenen ana şov; Beyhan Murphy’nin koreografisi ile dans ekibi tarafından sergilenen özel performanslar, Mehmet Ali Sanlıkol ve Chromas’ın müzikleriyle hayat buldu. Işık tasarımı Cem Yılmazer, ses tasarımı Ozan Yılmaz tarafından gerçekleştirilirken dijital sanat içerikleri Paribu Media Lab tarafından hazırlandı. Mekan ve kostüm tasarımı Gamze Kuş, sofra tasarımı ise Teta Experience tarafından yapılan gecede davetlilere çok sesli, disiplinler arası ve çağdaş bir sanat atmosferi sunuldu.

