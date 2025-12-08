Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

Türkiye’nin seçkin tasarım markalarından Bon Objet, İstanbul’da yeni showroom’unun kapılarını açtı. Mimari çizgisi, özgün koleksiyonları ve global tasarım markalarıyla yaptığı iş birlikleriyle dikkat çeken marka bu yeni mekânıyla birlikte hem İstanbul’un tasarım haritasında yeni bir durak yaratıyor hem de markanın “iyi yaşam” felsefesini daha geniş kitlelerle buluşturuyor. Yeni showroom, markanın yıllardır iç mimarlık, özel mobilya tasarımı ve uluslararası markaların distribütörlüğü alanında sürdürdüğü yaratıcı yaklaşımın somut bir yansıması olarak kurgulandı. Mekân; Ego Paris, Livintwist, Horm & Casamania gibi dünya çapında tanınan markaların özel ürünlerinin yanı sıra markanın kendi tasarımı olan modüler koltuk sistemleri, sofistike berjerler, fonksiyonel oturma grupları ve modern sehpa koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Onur AYDIN