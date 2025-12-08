Yeni bir aşk mı başlıyor?

Kısa bir süre önce oyuncu Hande Erçel ile yollarını ayıran genç iş insanı Hakan Sabancı'nın önceki gece Miami'de bir partide Naz Şahin ile görüldü. İkili, gece boyunca samimi bir poz vermedi ancak düzenli olarak bir araya geldi. Hakan Sabancı ile Naz Şahin, sonrasında dikkat çekmemek için birbirlerini takip etmemiş olsa da bir araya gelmeleri tesadüf üzeri olmadığı ortaya çıktı. Partide birlikte vakit geçiren Hakan Sabancı ile Naz Şahin, sonrasında da birlikte çıktıkları alışveriş turunda görüldü. Sabancı ile Şahin'in Miami'ye de birlikte gittiği düşünülüyor.