Jet Set

Gisele Bündchen yoga yaptı

Yoga, jiu-jitsu ve ağırlık antrenmanıyla formunu koruyan ünlü top model Gisele Bündchen, yoga konusundaki hünerlerini reklam çekiminde gösterdi.

Giriş: 09 Aralık 2025 Salı
Gisele Bündchen yoga yaptı

Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, Miami sahilinde bir reklam çekimi sırasında görüntülendi. Kahverengi bir spor kıyafetiyle kaslı vücudunu sergileyen 45 yaşındaki model, kameralar önünde enerjik bir şekilde esneme ve koşma hareketleriyle birlikte yoga becerilerini gösterdi. Üç çocuk annesi Gisele Bündchen, daha önce verdiği bir röportajda, yoga, jiu-jitsu ve ağırlık antrenmanı yaparak sağlık ve zindelik rutinini sürdürdüğünü belirtmişti. Sabah 5'te uyanıp meditasyon yaptığını ve yogaya gitmeden önce koşuya çıktığını söyleyen Bündchen; "Hareket etmek günlük hayatımın bir parçası" demişti. Bir dönem Victoria's Secret gösterilerinin en önde yürüyen isimlerinden olan Gisele Bündchen, egzersiz yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşırken vücudunu hareket ettirmenin önemini dile getirmişti. Jiu-jitsu eğitmeni olan sevgilisi Joaquim Valente'den ilk, kendisinin üçüncü çocuğunu şubat ayında dünyaya getiren ünlü model, doğumdan kısa süre sonra eski formuna kavuşmasıyla dikkat çekmişti. 2009 ila 2022 arasında evli kaldığı eski eşi Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 13 yaşında Vivian adında bir kızı olan Gisele Bündchen, Joaquim Valente ile ilk kez Aralık 2021'de, oğlu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanışmıştı.


yoga Gisele Bündchen jiu-jitsu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koleksiyon için poz verdiler

Caroline Koç, kurucusu olduğu markanın yeni koleksiyonu için işbirliği yaptığı Bettina Machler ile kamera karşısına geçti.
Güncel Etiler'de gece gezmesi...

Aşkları dolu dizgin devam eden Fikret Orman ve Güzide Duran çifti, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Güncel Ünlü isimlerle F1 heyecanı...

Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ ve Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti Formula 1 yarışlarını dünyaca ünlü isimlerle birlikte izlediler.
Jet Set Gisele Bündchen yoga yaptı

Yoga, jiu-jitsu ve ağırlık antrenmanıyla formunu koruyan ünlü top model Gisele Bündchen, yoga konusundaki hünerlerini reklam çekiminde gösterdi.
Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Mekanlar Boğaz'da seçkin lezzetler

Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim...
Magazin Hattı Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Tokyo seyahatlerinden paylaştığı romantik karelerle birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yaptılar.
Davetler Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Derneği'nin dilek kahramanları, dileklerin umuda dönüştüğü yeni yıl buluşmasında bir araya geldi.
Jet Set Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.