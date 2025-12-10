Boğaz'da gala gecesi...

Alem Golden Gala, bu yıl da Four Seasons Hotel Bosphorus’un büyüleyici atmosferinde iş, sanat, moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu ve Four Seasons Hotels Istanbul Bosphorus’un ev sahipliğinde gerçekleşen davet, hoş geldiniz konuşmalarıyla başladı. Davette sosyetenin ünlü hanımları şıklıklarıyla ön plana çıktı. Aralarında Alara Koçibey, Ali-Rabia Güreli, Elif Dürüst, Feryal Gülman ve Leyla Alaton’un yer aldığı gecede davetlilere Şef Görkem Özkan’ın gala için özel olarak hazırladığı yeni yıl menüsüne dünyaca tanınan Pernod Ricard’ın zarif dokunuşları eşlik ederek gecenin lezzet imzasını attı. Gecede Enbe Orkestrasının sahne performansı davetlileri müziğe, dansa ve eğlenceye doyururken; Boğaz kıyısındaki bu özel buluşma, 2025'in en ışıltılı yılbaşı kutlamalarından biri olarak hafızalara kazındı.