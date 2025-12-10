Venedik Sarayı’nda yeni yıl daveti...

İtalyan zarafeti ve zanaatkârlığın temsilci markası Falconeri, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi H.E. Giorgio Marrapodi’nin katılımıyla, Marco ve Özlem Temponi’nin ev sahipliğinde iş, diplomasi, moda ve kültür dünyasından birçok seçkin ismi özel bir yılbaşı yemeğinde ağırladı. Venedik Sarayı’nda gerçekleşen bu özel gecede Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı gibi seçkin isimler bir araya geldi. Falconeri, saf kaşmirin benzersiz dokusunu ve markanın kusursuz işçilik anlayışını bu özel gecede bir kez daha ön plana çıkardı. Konuklar, markanın kaşmirdeki üstün kalite ve doğal şıklığını yansıtan atmosferde yeni yılı sıcak ve samimi bir buluşmayla karşıladı.

Onur AYDIN