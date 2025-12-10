Davetler

Venedik Sarayı’nda yeni yıl daveti...

Moda tutkunu ünlü isimler Venedik Sarayı’nda gerçekleşen yılbaşı yemeğinde bir araya geldiler.

Giriş: 10 Aralık 2025 Çarşamba
Venedik Sarayı’nda yeni yıl daveti...

İtalyan zarafeti ve zanaatkârlığın temsilci markası Falconeri, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi H.E. Giorgio Marrapodi’nin katılımıyla, Marco ve Özlem Temponi’nin ev sahipliğinde iş, diplomasi, moda ve kültür dünyasından birçok seçkin ismi özel bir yılbaşı yemeğinde ağırladı. Venedik Sarayı’nda gerçekleşen bu özel gecede Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı gibi seçkin isimler bir araya geldi. Falconeri, saf kaşmirin benzersiz dokusunu ve markanın kusursuz işçilik anlayışını bu özel gecede bir kez daha ön plana çıkardı. Konuklar, markanın kaşmirdeki üstün kalite ve doğal şıklığını yansıtan atmosferde yeni yılı sıcak ve samimi bir buluşmayla karşıladı.

Onur AYDIN

Venedik Sarayı yılbaşı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Boğaz'da gala gecesi...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Boğaz'da düzenlenen gala gecesinde şıklıklarını yarıştırdılar.
Davetler Venedik Sarayı’nda yeni yıl daveti...

Moda tutkunu ünlü isimler Venedik Sarayı’nda gerçekleşen yılbaşı yemeğinde bir araya geldiler.
Güncel Boyner, Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde...

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 16. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde konuşma yaptı.
Güncel Ayna karşısında kaslarını gösterdi

Sosyal medya hesabından spor rutinini yayınlayan Yasemin Ergene, kaslı kollarını aynanın karşısında verdiği pozla gösterdi.
Güncel Koleksiyon için poz verdiler

Caroline Koç, kurucusu olduğu markanın yeni koleksiyonu için işbirliği yaptığı Bettina Machler ile kamera karşısına geçti.
Güncel Etiler'de gece gezmesi...

Aşkları dolu dizgin devam eden Fikret Orman ve Güzide Duran çifti, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Güncel Ünlü isimlerle F1 heyecanı...

Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ ve Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti Formula 1 yarışlarını dünyaca ünlü isimlerle birlikte izlediler.
Jet Set Gisele Bündchen yoga yaptı

Yoga, jiu-jitsu ve ağırlık antrenmanıyla formunu koruyan ünlü top model Gisele Bündchen, yoga konusundaki hünerlerini reklam çekiminde gösterdi.
Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.