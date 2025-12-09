Ünlü isimlerle F1 heyecanı...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 24. yarışıyla sona erdi. Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ ile Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti Abu Dabi'daki Formula 1'i izledi. Neslişah Alkoçlar, alandaki yıldız yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı. Heyecanlı yarışı takip eden Aslışah Alkoçlar Demirağ, yarışı izlemeye gelen dünyaca ünlü isimlerden Jason Statham ve ünlü model Emrata Ratajkowski ile tanışma fırsatı yakaladı. Alkoçlar, ünlü isimlerler çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 58 tur üzerinden yapılan yarışta sezonun şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris oldu.