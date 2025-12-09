Güncel

Ünlü isimlerle F1 heyecanı...

Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ ve Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti Formula 1 yarışlarını dünyaca ünlü isimlerle birlikte izlediler.

Giriş: 09 Aralık 2025 Salı
Ünlü isimlerle F1 heyecanı...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 24. yarışıyla sona erdi. Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ ile Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti Abu Dabi'daki Formula 1'i izledi. Neslişah Alkoçlar, alandaki yıldız yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı. Heyecanlı yarışı takip eden Aslışah Alkoçlar Demirağ, yarışı izlemeye gelen dünyaca ünlü isimlerden Jason Statham ve ünlü model Emrata Ratajkowski ile tanışma fırsatı yakaladı. Alkoçlar, ünlü isimlerler çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 58 tur üzerinden yapılan yarışta sezonun şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris oldu.



F1 Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koleksiyon için poz verdiler

Caroline Koç, kurucusu olduğu markanın yeni koleksiyonu için işbirliği yaptığı Bettina Machler ile kamera karşısına geçti.
Güncel Etiler'de gece gezmesi...

Aşkları dolu dizgin devam eden Fikret Orman ve Güzide Duran çifti, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Güncel Ünlü isimlerle F1 heyecanı...

Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ ve Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti Formula 1 yarışlarını dünyaca ünlü isimlerle birlikte izlediler.
Jet Set Gisele Bündchen yoga yaptı

Yoga, jiu-jitsu ve ağırlık antrenmanıyla formunu koruyan ünlü top model Gisele Bündchen, yoga konusundaki hünerlerini reklam çekiminde gösterdi.
Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Mekanlar Boğaz'da seçkin lezzetler

Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim...
Magazin Hattı Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Tokyo seyahatlerinden paylaştığı romantik karelerle birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yaptılar.
Davetler Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Derneği'nin dilek kahramanları, dileklerin umuda dönüştüğü yeni yıl buluşmasında bir araya geldi.
Jet Set Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.