Anadolu mirası buluşması

Novavera Zeytinyağları; 35 uluslararası yarışmanın sonuçlarını değerlendiren dünyanın en

prestijli zeytinyağı değerlendirme sistemi EVOO World Ranking’e göre kazandığı 2 yıl üst üste Dünyanın En İyi Üreticisi unvanını sofralarda kutlamaya devam ediyor. Hasat Sofraları etkinlik serisinde Türkiye’nin önde gelen şeflerini ağırlayan Novavera, zeytinyağlarının eşlikçisi lezzetlerle özel sofra konseptleri yaratıyor. Hasat Sofralarının 7. etkinliğinde Anadolu’nun binlerce yıllık mirası çok özel peynirler, Novavera’nın dünyanın hayranlığını kazanan zeytinyağlarına eşlik etti. Buluşmaların şehri İstanbul'da, her biri ayrı bir hikayeye sahip zeytinyağları ve peynirler bir araya geldi. Novavera kurucusu Bahar Alan zeytinyağlarını, misafirleri Neşe Biber ve Berrin Bal Onur Anadolu'nun peynirlerini konuklara anlatırken, Şef Aylin Yazıcıoğlu ve Swissotel Executive Şefi Soner Kesgin'in hazırladığı menü Anadolu ve İstanbul’ın hikayelerini envaiçeşit lezzetle anlattı.