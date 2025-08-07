Brad Pitt yeniden sette...

Jet Set

Oyuncu Brad Pitt, kariyerinin ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' filmindeki rolünü, 'The Adventures of Cliff Booth' filminde yeniden canlandırmak üzere sete çıktı.

61 yaşındaki Oscar'lı yıldız Brad Pitt, 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' filmindeki rolünü, 'The Adventures of Cliff Booth' adlı devam filminde yeniden canlandırıyor. Brad Pitt, önceki gün Los Angeles'taki sette, üstü açık bir klasik otomobilin direksiyonunda görüntülendi. Oyuncu; uzun saçları, bıyığı ve vintage esintili çiçekli gömleğiyle, geçmiş zamandan gelmiş gibi görünüyordu. Brad Pitt'in yeniden 'Cliff Booth' rolünü canlandırdığı devam filmi hakkında detaylı bilgi henüz verilmezken, 1977 yapımı bir Richard Pryor filminin posterinin bir sahnenin arka planında görülmesi, filmin orijinal Quentin Tarantino filminden 8 yıl sonra geçtiğini gösteriyor. 2019 yapımı 'Bir Zamanlar... Hollywood'da'da başrolleri; Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie paylaşmıştı.


