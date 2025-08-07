Oyuncu Brad Pitt, kariyerinin ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' filmindeki rolünü, 'The Adventures of Cliff Booth' filminde yeniden canlandırmak üzere sete çıktı.
Giriş: 07 Ağustos 2025 Perşembe
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
Brad Pitt yeniden sette...
Oyuncu Brad Pitt, kariyerinin ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' filmindeki rolünü, 'The Adventures of Cliff Booth' filminde yeniden canlandırmak üzere sete çıktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.