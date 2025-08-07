Brad Pitt yeniden sette...

Oyuncu Brad Pitt, kariyerinin ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' filmindeki rolünü, 'The Adventures of Cliff Booth' filminde yeniden canlandırmak üzere sete çıktı.

Giriş: 07 Ağustos 2025 Perşembe

