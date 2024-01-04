Ambrosio'nun deniz keyfi...

lessandra Ambrosio, daha sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandı, "Victoria's Secret" ile çalışmaya başladıktan sonra hayatının dönüm noktasını yaşadı. Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Adriana Lima ve Candice Swanepoel ile "Victoria's Secret"in en popüler modelleri arasındaydı. Alessandra Ambrosio, eski nişanlısı Jamie Mazur'dan biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi. Ambrosio, 10 yıl birlikte olduğu Mazur'dan ayrıldıktan sonra Nicolo Oddi ile kısa bir ilişki yaşadı. Top model, 2021'den bu yana iş insanı Richard Lee ile birlikte.