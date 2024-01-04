Jet Set

Ambrosio'nun deniz keyfi...

Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, 2024'e ülkesinde girdi. Ambrosio, Brezilya'nın turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken objektiflere yansıdı.

Giriş: 04 Ocak 2024 Perşembe
Ambrosio'nun deniz keyfi...

lessandra Ambrosio, daha sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandı, "Victoria's Secret" ile çalışmaya başladıktan sonra hayatının dönüm noktasını yaşadı. Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Adriana Lima ve Candice Swanepoel ile "Victoria's Secret"in en popüler modelleri arasındaydı. Alessandra Ambrosio, eski nişanlısı Jamie Mazur'dan biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi. Ambrosio, 10 yıl birlikte olduğu Mazur'dan ayrıldıktan sonra Nicolo Oddi ile kısa bir ilişki yaşadı. Top model, 2021'den bu yana iş insanı Richard Lee ile birlikte.

Alessandra Ambrosio brezilya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Machler'den aşk dolu paylaşım

Yeni yıla uzun yıllar birlikte olduğu iş insanı Sinan Dereli ile birlikte giren Bettina Machler, romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Monako'da tatil devam ediyor...

Yeni yıla Monako'da giren Feryal Gülman yakın dostlarıyla tatiline devam ediyor.
Jet Set Ambrosio'nun deniz keyfi...

Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, 2024'e ülkesinde girdi. Ambrosio, Brezilya'nın turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken objektiflere yansıdı.

Güncel Koç alışverişte...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mağazada alışveriş yaptı.

Güncel Boyner, kedisiyle poz verdi

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, kedisiyle poz verdi.
Güncel Dürüst'ün tatil pozları...

Yeni yıl sonrası soluğu Costa Rica'da alan Elif Dürüst, keyifli anlarının fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Güncel Kosif'ten eşine sürpriz kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Meral Kosif eşi Hasan Kosif'in doğum gününü kutladı.
Güncel Yeni senede rota 'Bali'

Yeni seneye Bali'de giren genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel Bali'deki tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştılar.
Güncel Boynerler'in Ayvalık gezisi...

Ayşe Boyner ve Emine Boyner yeni yıl sonrasında ailece bir araya gelerek hasret giderdiler.
Magazin Hattı Yeni yıl kutlaması...

İş insanı Ali Gök ve zarif eşi Firuze Gök, yeni yıla baş başa girdi.
Güncel Yılbaşında bir arada...

Yeni yılı aile dostlarıyla birlikte kutlayan Derin Mermerci, kızları Lal ve Mila'nın Çiğdem Simavi ile tombala oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Yeni yıl coşkusu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.