Yapay zekâ çağında yaratıcılık...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan tarafından hayata geçirilen AI.SU Platformu, yapay zekâ çağında insan kalma meselesini farklı disiplinlerin merceğinden ele alıyor. Platformun yeni bölümünde Melisa Sabancı Tapan'ın konuğu, Les Benjamins'in kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın oldu. Yapay zekâ yaratıcı üretimi nasıl dönüştürüyor? İnsan emeği ve özgünlük bu dönüşümde nasıl bir rol oynuyor? AI.SU'nun yeni bölümünde bu sorular moda ve tasarım dünyası üzerinden ele alındı. Söyleşide, yapay zekânın yaratıcılık üzerindeki etkisi; insan hayal gücü, kültürel birikim ve üretim süreçleri ekseninde değerlendirildi. Programda yapay zekânın yaratıcı üretim süreçlerindeki rolünü değerlendiren Bünyamin Aydın, yapay zekâyı insanın yerini alan değil, yaratıcılığı destekleyen bir araç olarak tanımladı. Yapay zekâya yönelik tartışmaları fotoğrafçılığın ilk yıllarında sanat olup olmadığına ilişkin tartışmalarla karşılaştıran Aydın, yaratıcı üretimin merkezinde her zaman insanın hayal gücü ve estetik bakışının yer aldığını vurguladı. Aydın, yapay zekâ ile geliştirilen üretimlerin de insanın hayal gücü ve yönlendirmesiyle anlam kazandığını ifade etti.