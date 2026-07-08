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Ünlü mimar Koç'un yalısını gezdi

Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard, Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un Boğaz'daki yalısına konuk oldu; programda Nevbahar Koç'un bir dönem ünlü mimarın asistanı olduğu ilk kez açıklandı.

Giriş: 08 Temmuz 2026, Çarşamba 09:42
Ünlü mimar Koç'un yalısını gezdi
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
Ünlü mimar Koç'un yalısını gezdi
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD
NEVBAHAR KOÇ, MARTYN LAWRENCE BULLARD

Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard, Homeworthy YouTube kanalında yayınlanan “Live, Love & Decorate” programının İstanbul’a ayrılan özel bölümü için kamera karşısına geçti. Yaklaşık bir saat süren yayında İstanbul'un modern tasarım çizgisi, tarihi Boğaz yalıları, Rumeli Hisarı yakınlarındaki gizli bahçeler ve Osmanlı sanatına ait nadide koleksiyonlar küresel ölçekte görücüye çıktı. Çekimler sırasında iş insanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un Boğaz’daki yalısına da misafir olan Bullard, izleyicilerle Nevbahar Koç’a dair daha önce duyulmamış dikkat çekici bir ayrıntıyı paylaştı. Programın en fazla dikkat çeken kısmı ise iş insanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un, kapılarını açtığı tarihi Boğaz yalısı oldu. Bullard, çok yakın dostu olduğunu söylediği Nevbahar Koç’un yalısını “büyük bir şehirde yaşanabilecek en büyüleyici, en kıskanılacak yerlerden biri” olarak tanımladı. Çekimler sırasında iş insanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un Boğaz’daki yalısına da misafir olan Bullard, evi gezmeye başlamadan önce dostluklarının geçmişine dair daha önce duyulmamış dikkat çekici bir ayrıntıyı paylaştı. Nevbahar Koç’un 20'li yaşlarında Los Angeles’ta kendisinin asistanı olarak çalıştığını belirten ünlü mimar, "Tasarım süreçlerini, neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını ve tasarım teorisini benden, yani en iyisinden öğrendi. Şimdi ise Türkiye’nin en etkili hayırseverlerinden biri, harika bir anne ve sanat hamisi oldu. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Nevbahar Koç ise eski akıl hocasının bu sözlerine, tasarımın matematiksel yönüne ve yalının restorasyon sürecine değinerek yanıt verdi. Tasarım teorisini öğrenmenin hayatı boyunca kendisine büyük bir avantaj sağladığını söyleyen Koç, "Ancak bu yalıyı bu hale getirebilmek için gerçekten çok uzun süre çalıştım. Çünkü burası mimari açıdan zor bir yerleşime sahip; geleneksel yapısı gereği bir büyük salon ve ona açılan dört küçük odadan oluşuyor" şeklinde konuştu.

Nevbahar Koç Martyn Lawrence Bullard Ali Koç
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