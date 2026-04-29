Uzak Doğu’yu keşfe çıktı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Emek Külür, Uzak Doğu'nun mistik atmosferine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıktı. Çin'in tarihi ve kültürel duraklarını keşfeden Külür, bu seyahatinden renkli kareleri takipçileriyle paylaştı. Seyahati boyunca Çin'in köklü geleneklerine olan merakını gizlemeyen Emek Külür, bölgenin tarihi dokusuna uyum sağlamayı da ihmal etmedi. Özellikle geleneksel Çin kıyafetleri ve döneme özgü görkemli saç aksesuarlarıyla objektif karşısına geçen Külür, adeta geçmiş yüzyıllardan günümüze ışınlanmış bir prenses görüntüsü verdi. Külür, Çin kültürünün en önemli simgelerinden olan, altın işlemeli ve ipek detaylı geleneksel kıyafetler giyerek yerel halkın ilgisini topladı. Sokaklarda yerel halkla ve geleneksel kostümlü sanatçılarla bir araya gelen ünlü isim, Çin'in günlük yaşamını ve tarihi ritüellerini yakından deneyimledi.