Güncel

"Cher" Bodrum'da kül oldu

Şer Ailesi'nin Bodrum koylarındaki vazgeçilmezi "Cher" isimli motor yat, Yalıkavak’taki faciada kül oldu.

Giriş: 25 Mart 2026 Çarşamba 09:59 Güncelleme: 25 Mart 2026 Çarşamba 09:59
Yalıkavak’ta bayram sevincine gölge düşüren dev yangınla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Toplam değeri 150 milyon doları aşan yedi lüks yatın küle döndüğü felakette, yanan teknelerden birinin Türk iş insanı Ozan Şer’e ait olduğu öğrenildi. Yangında tamamen yanarak batan yedi lüks yattan birinin, Şer ailesinin Bodrum koylarındaki vazgeçilmezi olan “Cher” isimli motor yat olduğu kesinleşti. Ozan ve Bahar Şer çiftinin yaz aylarını geçirdiği bu milyon dolarlık teknenin, yangın sonrası kullanılamaz hale gelerek battığı belirtildi. Yangın çıktığı sırada eşi Bahar Şer ile birlikte Londra’da tatilde olan Ozan Şer’in, yatının kül olduğu haberini alır almaz programını yarıda keserek Türkiye’ye döndüğü bildirildi. Bayram tatili süresince Yalıkavak Marina’da büyük paniğe yol açan yangının çıkış nedeni ve diğer iki Türk iş insanının kimliğiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

cher BODRUM yangın

