Gaziantep'te müze açılışı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Süzer Ailesi iş birliğinde restorasyonu ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Gaziantep Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Giriş: 12 Mayıs 2026 Salı 16:58 Güncelleme: 12 Mayıs 2026 Salı 16:58
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Süzer Ailesi iş birliğinde restorasyonu ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Gaziantep Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Süzer Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzer, siyaset, diplomasi ve iş dünyasından seçkin konuklar ile Süzer Ailesi mensupları bir araya geldi. Kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle hayata geçirilen müze, Gaziantep’in köklü yaşam kültürünü ve evlilik geleneklerini yaşatacak önemli bir kültür merkezi olarak hizmet verecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılında müzede başlatılan çalışmalar, 2026 yılı itibarıyla tamamlanarak kültürel bir değer olarak kente kazandırıldı. Geleneksel mimari dokusu korunarak restore edilen taş yapı, ziyaretçilerini geçmişten günümüze uzanan kültürel bir yolculuğa çıkarıyor. Gaziantepli hayırsever iş insanı Hasan Süzer’in anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan müze, şehrin geçmişten gelen evlilik gelenekleri ve göreneklerini, aile hayatına ilişkin değerleri ve sosyal yaşam kültürünü yaşatan detaylarla ziyaretçilere aktarıyor. Müze binası, zemin katla birlikte üç kat ve mağaradan oluşan bir planda kesme taştan inşa edilmiş, yüksek avlulu tarihi bir yapıdır. Müze her katında, Gaziantep’in yaşam kültürüne dair farklı bir temayı ziyaretçilere sunuyor. Mağara bölümünde depolama ve kiler gereçleri yer alırken, zemin katta evlilik , mutfak kültürü ve dünür gezme odaları bulunuyor. Birinci katta yemek, kahve ve düğün odaları ziyaretçilerin ilgisine sunulurken, ikinci katta ise nazar ve ritüel, hamam ve çeyiz odaları yer alıyor. Müze avlusunda bulunan ayrı bir bölümde ise Hasan Süzer’in hayat hikâyesinin anlatıldığı özel bir oda bulunuyor. Müzenin, Gaziantep’in kültürel hafızasının korunmasına katkı sağlamasının yanı sıra kent turizmine de önemli değer katacak aktivitelerle canlılığını sürdürecek. Müzenin açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kültürün kuşaktan kuşağa geçen ve öğrenilen bir değer olduğunu söyledi. Hasan Süzer’in eğitime, kültüre ve Gaziantep’e önemli katkılar sunduğunu belirterek, böyle değerli şahsiyetlerin eserleri, okulları, yurtları ve kültürel yatırımlarıyla her zaman hatırlanacağını ifade etti. Süzer Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzer yaptığı konuşmada, büyük özenle hazırladıkları müzenin Gaziantep’in kültürel hafızasını yaşatacak önemli bir eser olduğunu vurgulayarak; “Yıllar boyunca müze kimliğiyle şehrimizin kültürel hafızasında özel bir yer edinen bu kıymetli konağı koruyarak, yaşam kültürü anlayışıyla geleceğe taşımayı önemli bir sorumluluk olarak gördük. Burada gerçekleştirilen çalışma yalnızca bir restorasyon ya da fiziki yenileme değildir; geçmişe duyulan saygının ve geleceğe duyulan inancın güçlü bir ifadesidir. Bu müzede, Gaziantep’in yaşam kültürünü en güçlü biçimde yansıtan evlilik geleneklerine ait eserler büyük bir titizlikle korunmuş, yeniden hayat bulmuştur. Çünkü bir toplumun düğünleri, gelenekleri ve aile anlayışı, onun medeniyet birikiminin en önemli yansımalarından biridir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu müze, böylesine köklü bir birikimi geleceğe taşıma iddiasının somut bir göstergesidir.” dedi. Müze’nin hayata geçirilme sürecine önemli katkılar sunan Gülten Süzer Gaunt, kentin tarihi dokusunda özel bir yere sahip mahallelerden birinde yeniden yaşam bulan bu projenin kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük değer taşıdığını ifade ederek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

