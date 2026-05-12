ÇABA Derneği iyilik için buluştu

Baharın enerjisini iyilik ve dayanışmayla buluşturan 16. ÇABA Festivali ünlü isimlerinde katılımıyla gerçekleşti.

Giriş: 12 Mayıs 2026 Salı 09:43 Güncelleme: 12 Mayıs 2026 Salı 09:43
ÇABA Derneği’nin geleneksel hale gelen ve her yıl büyük ilgiyle beklenen 16. ÇABA Festivali, bu yıl The Grand Tarabya Managed by Accor’un büyüleyici atmosferinde başarıyla gerçekleşti. Baharın enerjisini iyilik ve dayanışmayla buluşturan festivalden elde edilen tüm gelir, ÇABAÇAM Eğitim Birimleri’ne bağışlanarak çocukların eğitimine umut oldu. İyilikle Buluşan Bahar Coşkusu Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ÇABA Festivali, bu yıl da gönüllülük ruhunu ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir buluşmaya dönüştü. Moda, gastronomi, yaşam stili, sanat ve tasarım dünyasının seçkin markalarının yer aldığı festival boyunca ziyaretçiler alışverişin yanı sıra ilham veren etkinlikler ve keyifli deneyimlerle buluştu. Festival kapsamında ayrıca, ÇABA x Kidsnook iş birliğiyle çocuklara özel sanat ve edebiyat atölyeleri de gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklar; eğitici, öğretici ve yaratıcılıklarını geliştiren içeriklerle buluşurken aynı zamanda keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Festival atmosferine anlam katan bir diğer özel dokunuş ise BestArt Gallery iş birliğiyle gerçekleşti. Birbirinden başarılı ve tanınmış sanatçıların değerli eserleri festivalde yer alarak bu anlamlı dayanışmaya destek verirken, sanatın birleştirici gücünü yansıtan eserler davetlilerden büyük ilgi gördü. ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi ve Eş Başkanı Şenay Abacı Turgut, festivale destek veren tüm marka, gönüllü ve ziyaretçilere teşekkür ederek, çocukların eğitimine katkı sağlayan bu dayanışmanın her geçen yıl daha da büyümesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Baharın umut veren ruhunu iyilikle buluşturan 16. ÇABA Festivali, güçlü dayanışma hikâyesi ve renkli atmosferiyle hafızalarda yer edinirken, sosyal sorumluluğun en güzel örneklerinden biri olarak bir kez daha fark yarattı. The Grand Tarabya Managed by Accor Genel Müdürü Afif Salibi ve Pazarlama & İletişim Direktörü Derya Yeşilyurt’un ev sahipliğinde gerçekleşen festival; sanat, iş, cemiyet ve medya dünyasından birçok değerli ismi bir araya getirdi.

